Падение Украинской биржи в среду продолжилось - эксперт

Падение Украинской биржи в среду, 17 августа, продолжилось.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По информации аналитика, лидером падения на Украинской бирже в среду стали акции «Укрнафты» – на 5,5%. Котировки «Лугансктепловоза» снизились на 3,6%. В то же время, среди ликвидных акций бумаги «Укртелекома» и «Центрэнерго» показали наибольший рост – на 1,3% и 0,8% соответственно.

И.ЗВЯГИНЦЕВА отметила, что американские рынки в среду почувствовали себя немного лучше, и индекс S&P 500 вырос на 0,1%. Среди 10 секторов, входящих в S&P 500, телекоммуникационный сектор вырос сильней всего, а технологический показал самые худшие результаты. В частности, акции Sprint Nextel Corp. выросли на 3,6%, в то время как акции Dell потеряли 10%. В результате вчерашних торгов DJIA практически не изменился (+0,04%). Акции American Express Co. (+2,2%) тянули Dow вверх, в то время как Hewlett-Packard Co. (-3,7%) толкали индекс вниз. Наконец, Nasdaq опустился на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 августа, снизился на 0,72% – до 714,20 пункта. Общий объем торгов составил 349 млн. 333 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,23% – до 1831,09 пункта. Общий объем торгов составил 220 млн. 675 тыс. грн., из них на срочном рынке – 112 млн. 192 тыс. грн.