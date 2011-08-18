Эксперты: акции «Укртелекома» стали лидером роста на Украинской бирже в среду

Акции телекоммуникационной компании «Укртелеком» стали лидером роста на Украинской бирже в среду, 17 августа.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги «Укртелекома», которые во время значительных распродаж на рынке потеряли 20,3%, в среду выросли на 1,3%. В целом же отечественные фондовые рынки 17 августа продемонстрировали очередное снижение.

Аналитики отмечают, что лидерами падения на Украинской бирже в среду стала нефтедобывающая компания «Укрнафта» (-5,5%). Акции генерирующей компании «Захидэнерго» (-1,9%) торговались в минусе, продемонстрировав снижение на 5,0% по итогам трех торговых сессий. Бумаги Авдеевского КХЗ в среду потеряли 1,2%, а на протяжении двух торговых сессий упали на 5,1%. Акции банковского сектора также продемонстрировали снижение: «Укрсоцбанк» (-1,3%), «Райффайзен банк Аваль» (-0,4%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 августа, снизился на 0,72% – до 714,20 пункта. Общий объем торгов составил 349 млн. 333 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,23% – до 1831,09 пункта. Общий объем торгов составил 220 млн. 675 тыс. грн., из них на срочном рынке – 112 млн. 192 тыс. грн.