Определенные действия по преодолению кризиса в еврозоне отсутствуют - эксперты

Практически весь вчерашний день над рынком акций витали негативные настроения, основанные на отсутствии каких-либо определенных действий по преодолению кризиса в еврозоне. Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что встреча Ангелы МЕРКЕЛЬ и Николя САРКОЗИ не развеяла опасений по данной проблеме. Ее результаты не совпали с ожиданиями рынка, так как стороны отказались от расширения европейского стабилизационного фонда и выпуска единых облигаций для еврозоны.

Тем не менее, отмечают аналитики, после открытия американских фондовых площадок на украинском рынке в среду наметилась восходящая динамика. Позитивные корпоративные отчеты ряда компаний, а также данные по росту промышленных цен в США оказали поддержку индексу Украинской биржи на закрытии, но этих факторов оказалось недостаточно для завершения торгов ростом.

По информации аналитиков, сегодня ожидается большой блок макроэкономической статистики из США. Это индекс потребительских цен, данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, данные по продажам домов на вторичном рынке, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.