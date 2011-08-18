Украинские акции на Варшавской фондовой бирже продолжили рост - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 17 августа, продолжили рост.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в среду повысился на 3,3%, продемонстрировав рост на 10,4% по итогам трех торговых сессий. После достижения годового минимума, вчера акции агропромышленной компании Kernel выросли на 1,6%, а на протяжении четырех торговых сессий укрепили свои позиции на 10,4%. Кроме того, акции угледобывающей компании Sadovaya выросли на 3,3%, а по итогам четырех торговых сессий прибавили 11,7%.

По словам аналитиков, торги акциями агрокомпании Astarta в среду закрылись ростом котировок на 7,7%, а за четыре торговых дня прибавили 16,4%. Тем не менее, стоимость бумаг производителя молочных продуктов Milkiland не изменилась и осталась на уровне годового минимума.