На украинском фондовом рынке произошел обвал

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 августа, обвалился на 4,05% – до 685,30 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 61 млн. 619 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 5,06% – до 1738,36 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 242 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.