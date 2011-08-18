Польский WIG20 рухнул в четверг почти на 6%

Варшава. Индекс «голубых фишек» Варшавского фондового рынка в четверг растерял большую часть отработанных с середины прошлой недели потерь, начавшихся в начале месяца, закончив торги 5,8% минусом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20, который в ходе сегодняшней сессии торговался с почти 9% минусом, опускаясь ниже 2,2 тыс. пунктов, закончил день на уровне 2,248 пунктов.

Польское издание Puls Biznesu отмечает, что P/E для входящих в главный индекс польского рынка компаний в результате сегодняшних торгов опустилось до уровня 8,3, что является самым низким значением за последние три года.

По данным газеты, в октябре 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис, соотношение цены компании и ее чистой прибыли составляло 5,7.

Индекс небольших и средних компаний сегодня потеряли более 6 процентов.

На фоне рекордного падения основных индексов польского рынка WIG-Ukraine потерял в четверг меньше 3 процентов, закрывшись на уровне 761,52 пунктов.

Как сообщал УНИАН, WIG20 начал восстанавливаться после падения с начала августа на около 20 процентов, 10 августа, отбившись от уровня 2,194 пунктов.