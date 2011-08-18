Минфин увеличил долю в «Укргазбанке» с 88% до 93%

Министерство финансов Украины увеличило долю в «Укргазбанке» с 87,719% до 92,9998%.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Увеличение пакета произошло в результате выкупа допэсмиссии акций «Укргазбанка».

Таким образом, уставный капитал «Укргазбанка» увеличился с 5,7 млрд. грн. до 10 млрд. грн.

Как сообщалось, 4 апреля т.г. Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации ПАО «Укргазбанк» на 4,3 млрд. грн. При этом было предусмотрено, что государство принимает участие в дополнительной капитализации банка путем приобретения всего выпуска допэмиссии в обмен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Министерству финансов Украины было поручено осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 4,3 млрд. грн. со сроком погашения в 2018-2021 годах равными частями и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

Акционеры «Укргазбанка» на внеочередном собрании 1 июля 2011 года утвердили результаты допэмиссии 4,3 млрд. штук акций общей номинальной стоимостью 4,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 13,491 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 12,165 млрд. грн., обязательства - 11,560 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал - 1,932 млрд. грн.

«Укргазбанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в сумме 3,188 млн. грн.

По состоянию на 16 августа 20111 года уставный капитал банка составляет 10 млрд. грн. Доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 92,9998%.