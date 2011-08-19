Европейские рынки акций пережили в четверг один из наиболее значительных обвалов с марта 2009 г.

Европейские рынки акций пережили в четверг один из наиболее значительных обвалов с марта 2009 года, сообщает Reuters.

Более всех упал немецкий фондовый индикатор. Трейдеры связали это с запретом на короткие продажи акций финансовых компаний в других странах Европы, а также с неспособностью политиков придумать действенный план выхода из долгового кризиса еврозоны.

Сводный индекс банковского сектора Европы обрушился на 6,6%, а с начала года теряет 29,7 процента. Среди лидеров снижения - котировки Barclays, Societe Generale и Commerzbank, акции которых сегодня подешевели на 10,5-11,6 процента.

Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 рухнул на 4,94 % до 923,85 пункта, зафиксировав самое сильное падение с марта 2009 года.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,49 % до 5.092,23 пункта, немецкий DAX опустился на 5,82 % до 5.602,80 пункта, французский CAC 40 понизился на 5,48 % до 3.076,04 пункта.