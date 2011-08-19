Фондовые торги в США закрылись в четверг обвальным падением котировок

Фондовые торги в США закрылись в четверг, 18 августа, обвальным падением котировок на крайне негативном внешнем фоне, сообщает РБК.

В результате, ведущие индексы провалились на 4-5%: индекс Dow Jones снизился на 419,63 пункта (-3,68%) - до 10990,58 пункта, индекс S&P - на 53,23 пункта (-4,46%) - до 1140,65 пункта, а индекс Nasdaq - на 131,05 пункта (-5,22%) - до 2380,43 пункта.

Резкое падение стало результатом реакции инвесторов на сообщения о разногласиях в ФРС США относительно монетарной политики. В частности, двое управляющих региональными банками ФРС США проголосовали против обещания держать ключевую учетную ставку на нулевом уровне до 2013 года.

Вдобавок настроение рынку испортил мрачный прогноз по росту мировой экономики от Morgan Stanley, который сократил прогноз по росту мирового ВВП в 2011 г. до 3,9%, а в 2012 г. - до 3,8% (ранее ожидался рост на 4,5% и 4,2% соответственно). В качестве причины для ухудшения прогноза банк назвал проблемы в США и Европе, которые "опасно приблизились к рецессии".