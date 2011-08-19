Мировые рынки акций продолжили падение

Индексы европейских и азиатских бирж в пятницу опять поползли вниз из-за опасений инвесторов по поводу возможного замедления роста мировой экономики, подкрепленных не слишком оптимистичной американской статистикой, сообщает BBC.

Меньше чем за час после начала торгов франкфуртский DAX потерял 3,24% (после падения на 5,82% в четверг), французский Cac 40 снизился на 3,43%, швейцарский индекс и лондонский FTSE 100 "пробили" психологически важную отметку в 5000 пунктов, упав за три четверти часа более чем на 4% и 3% соответственно.

Российские рынки также продолжили падение. Индекс ММВБ потерял 2% буквально за одну минуту после открытия торгов, однако удержался на этом уровне. РТС также упал более чем на 2%.

Чуть раньше японский Nikkei 225 снизился на 2%, южнокорейский Kospi - на 5,7%, австралийский ASX потерял 3,3%. Торги в Гонконге закрылись на отметке -3,08%.