Индекс Украинской биржи с начала дня обвалился уже на 8,17%

Индекс Украинской биржи на торгах в пятницу по состоянию на 14:36 обвалился на 8,17% - до 660,15 пунктов, сообщает официальный сайт биржи.

Общий объем торгов на бирже составил 181 млн. 749 тыс. грн.

Индекс ПФТС по состоянию на 14:14 снизился на 3,67% - до 660,15 пунктов. Общий объем торгов составил 369 млн. 683 тыс. грн.

Напомним, снижение на украинском рынке проходит на фоне снижение мировых рынков акций. Так, меньше чем за час после начала торгов в пятницу франкфуртский DAX потерял 3,24% (после падения на 5,82% в четверг), французский Cac 40 снизился на 3,43%, швейцарский индекс и лондонский FTSE 100 "пробили" психологически важную отметку в 5000 пунктов, упав за три четверти часа более чем на 4% и 3% соответственно.