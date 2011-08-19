Украинские фондовые рынки значительно снизились третью сессию подряд - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 18 августа, продемонстрировали значительное снижение третью торговую сессию подряд.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, лидером падения на Украинской бирже в четверг стали акции Алчевского металлургического комбината (-8,0%), которые на протяжении трех торговых сессий потеряли 12,6%. Среди лидеров падения также оказались акции генерирующей компании «Захидэнерго» (-7,7%), которые по итогам четырех торговых сессий снизились на 12,3%.

По информации аналитиков, бумаги Авдеевского КХЗ (-6,2%) и Енакиевского металлургического комбината (-6,0%) на Украинской бирже в четверг также торговались в минусе. При этом на протяжении трех торговых сессий котировки данных эмитентов упали на 11,0% и 9,1% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 августа, обвалился на 4,05% – до 685,30 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 619 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи рухнул на 5,06% – до 1738,36 пункта. Общий объем торгов составил 242 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.