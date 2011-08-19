Инвесторы обеспокоены будущим мировой экономики - эксперты

На протяжении всего вчерашнего дня над рынком акций витали негативные настроения, связанные с обеспокоенностью относительно будущего мировой экономики.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В первую очередь, подчеркивают аналитики, негативный фон создало выступление глав двух ФРБ США, которые заявили, что ФРС не должна проводить политику по защите инвесторов. Кроме этого, ряд ведущих банков понизил прогноз роста мировой экономики в 2011-12 годах. В довершение всего статистика, вышедшая в США, оказалась хуже ожиданий рынка и подтвердила опасения относительно экономических проблем в стране.

Как отмечают аналитики, сегодня стало известно, что число первичных обращений по безработице в США выросло за прошедшую неделю на 9 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до рекордного уровня в августе. Продажи домов на вторичном рынке в США также упали. Данные по индексу потребительских цен выросли на 0,5% против ожидавшихся 0,2%.