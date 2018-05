Эксперт: на украинском фондовом рынке воцарились медвежьи настроения

На украинском фондовом рынке в четверг, 18 августа, воцарились «медвежьи» настроения.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, все без исключения ликвидные акции Украинской биржи в четверг показывали снижение в среднем на 5-6%. Лидерами по темпам падения оказались акции Стахановского вагоностроительного завода и Алческого меткомбината – 11% и 8% соответственно. Самое легкое падение среди ликвидных бумаг показали акции Харцызского трубного завода – всего 0,5%.

Аналитик подчеркнула, что американские биржи вчера захлестнула волна распродаж, вызванная обеспокоенностью состоянием мировой экономики и финансовым “здоровьем” европейских банков. Индекс DJIA потерял 3,7%, S&P 500 – 4,5%, Nasdaq – 4,5%. Акции Alcoa Inc. (-6,1%), Bank of America Corp. (-6%) и Hewlett-Packard Co. (-6%), входящие в индексную корзину Dow, упали сильнее остальных – на 6,1%, -6% и -6% соответственно. Среди компонентов S&P 500 самое резкое падение показали акции энергетического сектора и сектора материалов. Европейские индексы также показали сильное снижение: FTSE 100 опустился на 4,5%, CAC 40 – на 5,5%, DAX – на 5,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 августа, обвалился на 4,05% – до 685,30 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 619 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи рухнул на 5,06% – до 1738,36 пункта. Общий объем торгов составил 242 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 125 млн. 146 тыс. грн.