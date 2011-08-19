Инвесторы активно выводят деньги из фондов, вложившихся в акции стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) из-за низких показателей прибыли, что ставит под сомнение будущее одного из самых привлекательных классов активов последнего времени, сообщает Reuters.

Размер совокупных активов таких фондов сократился на четверть до отметки чуть выше 28 млрд. долл. с рекордно высокого уровня 38 млрд. долл. в 2007 г. Кумулятивный чистый отток с марта 2010 г. вырос до 9,5 млрд. долл.

Для сравнения, фонды, инвестирующие в Азиатско-Тихоокеанский регион, кроме Японии, зафиксировали приток порядка 4 млрд. долл. за тот же период, а значит, инвесторы предпочитают более широкий охват вложений, чтобы сократить риски.

Другие фонды, такие как взаимные фонды, инвестирующие в золото и драгоценные металлы, совокупно привлекли 4,5 млрд. долл.