Инвесторы на Варшавской фондовой бирже распродавали украинские акции - эксперты

Инвесторы на Варшавской фондовой бирже в четверг, 18 августа, распродавали акции украинских компаний.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в четверг упал на 2,8%. Акции агропромышленной компании Kernel снизились на 1,6% после подъема на 10,4% на протяжении последних торговых сессий. Торги акциями угледобывающей компании Sadovaya закрылись падением котировок на 10,0% после роста на 11,7% по итогам последних торговых сессий. Стоимость бумаг производителя молочных продуктов Milkiland (-1,1%) достигла годового минимума.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг акции нефтегазовой компании JKX Oil & Gas снизились на 4,5%, продемонстрировав падение на 8,9% на протяжении трех торговых сессий. Котировки горнорудной компании Ferrexpo упали на 11,4%, потеряв 15,9% по итогам трех торговых сессий.