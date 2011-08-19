АМКУ разрешил «УкрСиббанку» приобрести контроль над «УКРСИБ-ФИНАНС»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО «УкрСиббанк» (Харьков) на приобретение доли в уставном капитале ООО «УКРСИБ-ФИНАНС» (Харьков).

Об этом УНИАН сообщили в комитете.

Согласно сообщению, приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 46,286 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 34,787 млрд. грн., обязательства - 41,816 млрд. грн., уставный капитал - 7,512 млрд. грн., собственный капитал - 4,469 млрд. грн.

ПАО «УкрСиббанк» в I полугодии 2011 года сократило убыток на 56% - до 558,965 млн. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9995% акций «УкрСиббанка».