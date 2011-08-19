Кризис в Европе и темпы мировой экономики заставляют инвесторов распродавать акции - эксперт

Долговой кризис в Европе и вероятность замедления темпов роста мировой экономики заставляют инвесторов распродавать рисковые активы.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «участники торгов в панике, и рынки лихорадит».

Как подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня торговая сессия на мировых фондовых площадках, в том числе и украинском рынке акций, выдалась достаточно волатильной. Начало торгов ознаменовалось резким снижение индексов. Однако ближе к концу дня, с открытием американских бирж, началось восстановление фондовых индикаторов, и американские индексы даже вышли в плюс.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 19 августа, обвалился на 7,22% до 635,82 пункта.

В свою очередь, индекс Украинской биржи упал на 5,98% до 1634,46 пункта.