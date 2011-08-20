СБУ вернула в собственность государства Ривненский завод тракторных агрегатов

Оперативники управления СБУ в Ривненской области разоблачили схему незаконного присвоения одной из частных структур имущества ОАО «Ривненский завод тракторных агрегатов».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ.

В частности, установлено, что в 2002 году ОАО «РЗТА» был приобретен одной из частных структур на неконкурентных принципах с нарушением положений «Государственной программы приватизации». В процессе реструктуризации предприятия основные производственные комплексы (производство тросов дистанционного управления, отопительной техники и фильтров, литейное производство) были выведены в закрытые акционерные общества, а доля государственного ОАО в этих структурах была уменьшена.

Во время инициированной СБУ проверки совместно с новым правлением ОАО «РЗТА», Фондом государственного имущества Украины и органами прокуратуры в судебном порядке возвращено в государственный сектор экономики незаконно отчужденное имущество и имущественные права этого предприятия, а именно 36,71% акций на сумму свыше 6 миллионов гривен.

В январе с.г. следственным отделом УСБУ в области было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления ОАО «Ривненский завод тракторных агрегатов», который, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, допустил растрату вверенных ему товарно-материальных ценностей на сумму 1 миллион 250 тысяч гривен. В настоящее время уголовное дело передано в суд.