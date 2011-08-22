Польский WIG20 начал неделю снижением

Варшава. Индекс голубых фишек Варшавской фондовой биржи начал торги новой недели 0,34% снижением, открывшись на уровне 2,244 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на минусе начал сегодняшние торги также просевший на 0,24% WIG.

В тоже время, индекс средних компаний mWIG40 прибавил 0,09%.

Как сообщал УНИАН, в прошлый четверг WIG20, который начал восстанавливаться после фондовой паники начала августа, снова рухнул почти на 6%.

В начале торгов пятницы польские голубые фишки пробили минимум недавней паники, но в конце дня закрылись на минимальном плюсе.

WIG20 с 1 по 10 августа потерял около 20%.