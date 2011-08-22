Нестабильность в экономике стала поводом для пессимизма на рынке акций - эксперты

Нестабильная экономическая ситуация в мире стала поводом для пессимистических настроений, царивших на рынке акций в пятницу, 19 августа.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги на биржах Европы и США завершились со снижением на фоне слабой статистики, вышедшей накануне. Неблагоприятные данные по рынку труда и недвижимости, вместе с рекордным падением индекса деловой активности ФРБ Филадельфии, дали повод усомниться в стабильности американской экономики. В довершение всего ряд ведущих банков понизили прогноз роста мировой экономики, что в свою очередь ставит под удар стабильность на мировых фондовых площадках.

По информации аналитиков, сегодня в США будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго за июль.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые индексы завершили торги пятницы на негативной территории. Лидером снижения на Украинской бирже стала «Укрнафта» (-15,01%). Это в свою очередь способствовало значительному снижению индекса Украинской биржи, так как акции компании имеют большой вес в индексной корзине. Лучше рынка выглядели акции «Захидэнерго», которые по итогам торгов выросли на 3,73%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 19 августа, обвалился на 7,22% – до 635,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 201,7 млн. грн., при этом около 1 млрд. 200 млн. грн. пришлось на операции с государственными долговыми ценными бумагами.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1634,46 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 328 млн. 708 тыс. грн., из них на срочном рынке – 159 млн. 992 тыс. грн.