Падение индекса Украинской биржи по итогам прошлой недели составило 10,3% - эксперт

Падение индекса Украинской биржи по итогам прошедшей торговой недели составило 10,3%.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, среди “голубых фишек” Украинской биржи на прошлой неделе сильнее всего опустились котировки «Укрнафты» – на 24,2%. В пятницу, 19 августа, самые большие распродажи среди ликвидных бумаг также наблюдались по акциям «Укрнафты», котировки которых опустились на целых 15%.

Помимо этого, отмечает аналитик, сильнее других ликвидных акций в последний день недели пострадали бумаги «Донбассэнерго», «Укрсоцбанка», Северного ГОКа, Алчевского меткомбината и «Стирола». Данные эмитенты в пятницу показали падение на 6,7%, 6,4%, 5,8%, 5,6%, 5,5% соответственно. Котировки бумаг «Днепроэнерго» в этот день практически не изменились: падение составило 0,3%.

По словам И.ЗВЯГИНЦЕВОЙ, основные американские индексы в пятницу показали снижение: Dow опустился на 1,6%, Nasdaq – на 1,6%, S&P 500 – на 1,5%. По итогам прошлой недели Dow снизился на 4%, Nasdaq – на 6,6%, S&P – на 4,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 19 августа, обвалился на 7,22% – до 635,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 201,7 млн. грн., при этом около 1 млрд. 200 млн. грн. пришлось на операции с государственными долговыми ценными бумагами.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1634,46 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 328 млн. 708 тыс. грн., из них на срочном рынке – 159 млн. 992 тыс. грн.