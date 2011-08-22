Индекс Украинской биржи в пятницу достиг годового минимума - эксперты

Индекс Украинской биржи на торгах в пятницу, 19 августа, достиг годового минимума.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в пятницу продемонстрировали значительное снижение котировок. Акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» на Украинской бирже упали на 15,01% на фоне отсутствия спроса на рынке. Торги акциями «Укрсоцбанка» закрылись падением котировок на 6,4%. На протяжении четырех торговых сессий акции банка просели на 13,0%.

По информации аналитиков, бумаги Алчевского металлургического комбината на Украинской бирже в пятницу снизились на 5,56%. По итогам четырех торговых сессий котировки предприятия упали на 17,5%. Бумаги генерирующей компании «Центрэнерго» (-5,13%) в пятницу также торговались в минусе, а с 15 августа они потеряли 10,7%.

Аналитики также констатируют, что в целом по итогам прошлой торговой недели индекс Украинской биржи упал на 10,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 19 августа, обвалился на 7,22% – до 635,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 201,7 млн. грн., при этом около 1 млрд. 200 млн. грн. пришлось на операции с государственными долговыми ценными бумагами.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1634,46 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 328 млн. 708 тыс. грн., из них на срочном рынке – 159 млн. 992 тыс. грн.