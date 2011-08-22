Эксперты: инвесторы на зарубежных рынках снова начали распродавать украинские акции

Инвесторы на зарубежных рынках снова начали распродавать акции украинских компаний.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в пятницу, 19 августа, снизился на 0,5%. Тем не менее, по итогам прошедшей торговой недели индекс прибавил 4,0%. Инвесторы в пятницу распродавали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-2,89%). По итогам сессии стоимость этих бумаг опустилась до годового минимума.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже акции агропромышленной компании MHP упали на 5,56%. Торги акциями горнорудной компании Ferrexpo закрылись падением котировок на 4,47%. На протяжении четырех торговых сессий котировки компании потеряли 20,0%. Бумаги нефтегазовой компании Regal Petroleum выросли на 19,7% после падения на 31,8% с 15 по 17 августа.