Кабмин одобрил законопроект о создании фонда гарантирования инвестиций на фондовом рынке

Кабинет Министров Украины 22 августа одобрил проект Закона Украины «О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке», сообщает сайт Кабинета министров.

Законопроектом предлагается создать фонд, за счет средств которого будут осуществляться компенсационные выплаты инвесторам в случае потери инвестиций. Это будет касаться средств и ценных бумаг, переданных торговцу ценными бумагами на основании договора об управлении этими документами, а также средств, вложенных в ценные бумаги институтов совместного инвестирования, эмиссия которых была осуществлена путем публичного (открытого) размещения.

Законопроектом предусматривается, что фонд будет некоммерческой самоуправляющейся организацией. Действовать он будет на основании соответствующего положения, которое будет утверждаться наблюдательным советом и соглашаться Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Органами управления фонда является наблюдательный совет и правление.

Документ был внесен на рассмотрение правительства Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Проект закона разработан во исполнение Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.