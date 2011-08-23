Украинские фондовые рынки начали новую неделю значительным ростом - эксперты

Украинские фондовые рынки начали новую торговую неделю значительным ростом котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста на Украинской бирже в понедельник, 22 августа, стали акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» (+9,91%) - после значительного снижения в пятницу на 15,01%. На протяжении предыдущих четырех торговых сессий котировки компании упали на 24,2%.

Аналитики отмечают, что акции «Укртелекома» (+4,89%) на Украинской бирже в понедельник также продемонстрировали рост после падения на 7,4% по итогам двух предыдущих торговых сессий. Торги бумагами «Райффайзен банка Аваль» закрылись ростом котировок на 4,32% после падения на 8,5% по итогам последних четырех торговых сессий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 августа, повысился на 1,47% – до 645,20 пункта. Общий объем торгов составил 428 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4% – до 1699,87 пункта. Общий объем торгов составил 296 млн. 727 тыс. грн., из них на срочном рынке – 130 млн. 992 тыс. грн.