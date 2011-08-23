Эксперт: настроения на зарубежных фондовых биржах улучшились

Настроения на зарубежных фондовых биржах в понедельник, 22 августа, улучшились.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она подчеркивает, основные фондовые индексы США немного подросли за минувшую торговую сессию. Индекс Dow увеличился на 0,3%, Nasdaq – на 0,2%, значение S & P 500 осталось практически неизменным. Результаты торгов в Европе были неоднозначными. Индекс FTSE 100 закрылся на 1,1% выше предыдущего значения, CAC 40 – на 1,1%, однако DAX опустился на 0,1%. Япония пребывала в оптимистическом настроении: Nikkei 225 вырос на 1,2%.

Аналитик отмечает, что украинские фондовые индексы в понедельник также пошли в рост. Среди акций, входящих в индексную корзину UX, больше всего выросли бумаги «Укрнафты» и «Укртелекома» – рост составил 9,9% и 4,9% соответственно. В то же время котировки «Захидэнерго» опустились на 1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 августа, повысился на 1,47% – до 645,20 пункта. Общий объем торгов составил 428 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4% – до 1699,87 пункта. Общий объем торгов составил 296 млн. 727 тыс. грн., из них на срочном рынке – 130 млн. 992 тыс. грн.