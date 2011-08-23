Рост фондовых индексов связан с ожиданиями шагов по стимулированию экономики США - эксперты

Восходящая динамика мировых фондовых индексов в понедельник, 22 августа, была связана с ожиданиями конкретных шагов по третьему раунду стимулирования экономики США, которые могут быть озвучены главой ФРС Беном БЕРНАНКЕ в эту пятницу.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитика, торги на фондовых площадках Европы и США в понедельник проходили на позитивной территории. Вчера важная макроэкономическая статистика, способная повлиять на ход торгов, не публиковалась.

При этом, подчеркивают аналитики, ситуация в Европе все еще остается напряженной. На прошедших выходных Ангела МЕРКЕЛЬ в очередной раз выступила против выпуска единых облигаций еврозоны для преодоления долгового кризиса, заявив, что не позволит финансовым рынкам диктовать политику государствам.

По информации аналитиков, сегодня публикуется индекс деловой активности в промышленности и в секторе услуг по еврозоне за август, а также индекс экономически ожиданий инвесторов ZEW. В США выходят данные по продажам нового жилья за июль.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 августа, повысился на 1,47% – до 645,20 пункта. Общий объем торгов составил 428 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4% – до 1699,87 пункта. Общий объем торгов составил 296 млн. 727 тыс. грн., из них на срочном рынке – 130 млн. 992 тыс. грн.