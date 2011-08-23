Эксперты: украинские акции на зарубежных рынках вчера восстанавливали потерянные позиции

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, вчера восстанавливали потерянные позиции.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже, в понедельник, 22 августа, индекс WIGUKR вырос на 2,0% после падения на 3,3% по итогам двух торговых дней. Бумаги агропромышленных компаний продемонстрировали рост. Astarta прибавила 0,66%, Agroton - 2,00%, Kernel - 2,81%. Торги акциями еще одной агрокомпании, торгующейся уже на Лондонской фондовой бирже - MHP - также закрылись в плюсе - 3,92%. Тем не менее, котировки производителя молочных продуктов Milkiland упали на 0,19%, достигнув минимальной стоимости в текущем году.

Как сообщают аналитики, бумаги угледобывающей компании Sadovaya в понедельник просели в цене на 2,45%, а по итогам трех торговых сессий бумаги SGR упали на 13,2%, опустившись до годового минимума. Торги акциями горнорудной компании Ferrexpo закрылись ростом котировок на 4,71% после падения на 20,0% на протяжении четырех торговых сессий.