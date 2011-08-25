Зарубежные биржи в среду вышли в плюс - эксперт

В то время как украинские фондовые рынки праздновали День независимости, зарубежные биржи продолжили работу и по итогам среды, 24 августа, вышли в плюс.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, в среду все три основных индекса США показали рост третий день кряду. Dow прибавил 1,3%, Nasdaq – 0,9%, S & P 500 – 1,3%. Европейские биржи выглядели лучше американских “коллег”. Индекс FTSE 100 вырос на 1,5%, CAC 40 – на 1,8%, DAX – на 2,7%. Японский Nikkei 225 сегодня закрылся на 1,5% выше.

Как отметила И.ЗВЯГИНЦЕВА, индекс Украинской биржи во вторник, 23 августа, индекс потерял скромные 0,2%, опустившись до 1697 пунктов. Объем торгов акциями по сравнению с понедельником упал на 58 млн. грн. и составил 107,53 млн. грн. Среди представителей индексной корзины сильней всего упали акции Енакиевского метзавода и «Укрнафты» – на 1,7% и 1,5% соответственно. При этом акции «Азовстали» показали самый большой рост – на 1,6%.