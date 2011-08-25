Эксперты: ситуация в Европе вызывает все больше опасений

Ситуация в Европе вызывает все больше опасений.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В частности, подчеркивают аналитики, сегодня стало известно, что индекс экономических ожиданий ZEW, вышедший в Германии, упал до -37,6%, тогда как ожидалось снижение до -25%.

По мнению аналитиков, одним из факторов, оказавших поддержку фондовым рынкам, стали данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, который оказался лучше ожиданий рынка. Кроме этого, преимущественно слабая макроэкономическая статистика по США за последнее время, в частности слабые данные по продажам нового жилья, дают повод инвесторам надеяться, что глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ в пятницу прольет свет на будущее экономики страны.

Как сообщают аналитики, сегодня в Великобритании публикуется индекс розничных продаж за август. В США выходят данные по рынку труда.