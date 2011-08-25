Украинские акции в Варшаве продолжили восстанавливать свои позиции - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продолжили восстанавливать потерянные позиции.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс WIGUKR вчера поднялся на 0,7%. Акции агропромышленной компании Astarta прибавили 0,9%, продемонстрировав рост на 4,4% на протяжении четырех торговых сессий. В то же время, стоимость акций производителя молочных продуктов Milkiland не изменилась, оставшись на уровне годового минимума. Торги акциями производителя аккумуляторов WESTA закрылись ростом котировок на 8,0%, а по итогам двух последних торговых сессий эти бумаги выросли 8,7%, после падения до уровня годового минимума 22 августа.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже украинские бумаги вчера также продемонстрировали рост. Котировки горнорудной компании Ferrexpo выросли на 2,2%, а по итогам трех торговых сессий поднялись на 9,4%. Однако, бумаги нефтегазовой компании Regal Petroleum потеряли 0,7%, а за три торговых дня снизились на 13,3%.