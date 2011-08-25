Американский рынок акций вырос благодаря Уорену Баффету

Фондовые индексы США выросли в начале торгов в четверг благодаря решению американского миллиардера Уорена БАФФЕТА выручить крупнейшего кредитора США и инвестировать в Bank of America 5 млрд. дол., сообщает Reuters.

К 16:33 по киевскому времени индекс Dow Jones вырос на 0,75% до 11.405,40 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 1,07% до 1.190,22 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,58 % до 2.482,05 пункта.

Инвестиционный конгломерат Уорена БАФФЕТА Berkshire Hathaway инвестирует 5 млрд. дол. в Bank of America, чтобы поддержать крупнейший банк США так же, как он помог Goldman Sachs в разгар глобального финансового кризиса.