Украинский рынок акций снова близок к обвалу

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 августа, снизился на 0,99% – до 654,61 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 273 млн. 938 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,90% – до 1647,52 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 327 млн. 422 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 880 тыс. грн.