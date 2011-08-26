Ситуация на мировых фондовых площадках остается неопределенной - эксперты

Ситуация на мировых фондовых площадках остается неопределенной в ожидании сегодняшнего выступления Бена БЕРНАНКЕ, который может внести ясность в дальнейшие меры по стимулированию экономики США.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, за последние два дня цена на золото упала более чем на 8%. Это говорит о том, что инвесторы уходят из активов «тихой гавани» и готовы вкладывать средства в более рискованные инструменты. Поддержку рынку в четверг, 25 августа, смогли оказать новости о том, что компания Уорена БАФФЕТА – Berkshire Hathaway собирается инвестировать 5млрд. долларов в Bank of America. Это отразилось в сильном росте акций банка.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, ситуация на рынке труда в США все еще слабая. Так, в четверг стало известно, что число первичных обращений за пособиями по безработице в очередной раз повысилось. Отставка Стива ДЖОБСА с поста главного исполнительного директора Apple также оказала негативное влияние на рынок.

По информации аналитиков, сегодня в центре внимания торговцев будут данные по ВВП Испании, Великобритании и США. Главным событием недели станет сегодняшнее выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые площадки завершили торги четверга снижением. Начав торги ростом, индекс Украинской биржи уже к обеду перешел в красную зону на фоне понижения прогнозов по росту мирового ВВП банками UBS и Citi.

По словам аналитиков, среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в четверг лидерами снижения стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-5,29%) и «Укрнафты» (-5,22%). Лучше рынка завершили торги акции «Захидэнерго» (+1,86%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 августа, снизился на 0,99% – до 654,61 пункта. Общий объем торгов составил 273 млн. 938 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,90% – до 1647,52 пункта. Общий объем торгов составил 327 млн. 422 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 880 тыс. грн.