Польские фондовые индексы начали пятницу снижением

Варшава. Основные индексы Варшавского фондового рынка начали торги последнего дня недели снижением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки», которые открылись полупроцентным снижением, за первый час торгов усилили падение до 0,9%, котировавшись ниже 2,3 тыс. пунктов.

Индексы небольших и средних компаний к 9.57 торговались с 0,08% и 0,34% минусом соответственно.

Падение индекса общего рынка WIG ускорилось за первый час торгов до 0,7% с 0,35% на открытии.

Как сообщал УНИАН, польские «голубые фишки», после очередного обвала на прошлой неделе, на текущей на закрытиях не опускались ниже 2,3 тыс. пунктов.