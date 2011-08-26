На Украинской бирже в четверг выросли только акции «Захидэнерго» - эксперты

Среди эмитентов индексной корзины Украинской биржи в четверг, 25 августа, выросли только акции генерирующей компании «Захидэнерго».

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции «Захидэнерго» на Украинской бирже в четверг выросли на 1,9%, при этом потеряв 8,7% с 15 августа.

Аналитики отмечают, что лидерами падения стали бумаги нефтедобывающей компании «Укрнафта» (-5,2%), которые с 22 августа потеряли 31,4% стоимости. Акции «Укрсоцбанка» (-4,8%) и «Райффайзен банка Аваль» (-4,0%) также торговались в минусе. С 16 августа котировки этих банков снизились на 14,7% и 7,9% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 августа, снизился на 0,99% – до 654,61 пункта. Общий объем торгов составил 273 млн. 938 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,90% – до 1647,52 пункта. Общий объем торгов составил 327 млн. 422 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 880 тыс. грн.