Эксперт: мировые фондовые рынки не смогли удержать рост накануне выступления главы ФРС

Мировые фондовые площадки не смогли удержать рост предыдущих дней накануне сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы США Бена БЕРНАНКЕ.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «учитывая сохранение высокого уровня неопределенности на рынках, инвесторы, вероятно, предпочтут уйти на выходные с деньгами».

Кроме того, добавила аналитик, негативный сигнал рынкам вчера был послан со стороны европейских государств. Биржевые регуляторы Франции, Испании и Италии вчера объявили о продлении запрета на короткие продажи. «И вероятно, участники торгов расценили такой шаг как «худшее в Европе впереди», - полагает Е.ЕВДОЧЕНКО.

Как сообщила аналитик, Испания и Италия продлили запреты до 30 сентября, а французский регулятор фондового рынка Autorite des Marches Financiers (AMF) - до 11 ноября.