Украинские акции на Варшавской фондовой бирже показали положительную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, вчера продемонстрировали в целом положительную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в четверг, 25 августа, поднялся на 2,0%. Торги акциями агропромышленной компании Kernel закрылись ростом котировок на 6,3%. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA прибавили 1,3%, продемонстрировав стабильный рост на протяжении трех торговых сессий после достижения минимума.

По словам аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг акции MHP и JKX Oil & Gas упали на 2,7% и 2,4% соответственно. Бумаги нефтегазовой компании Regal Petroleum вчера снизились на 0,7%, а по итогам четырех торговых сессий потеряли 13,9%. Впечатляющий результат в четверг продемонстрировали акции Ferrexpo (+3,81%), которые на протяжении четырех торговых сессий выросли на 13,6%.