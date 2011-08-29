Польские "голубые фишки" с утра подешевели

Варшава. Бумаги самых ликвидных компаний Варшавской фондовой биржи в начале торгов понедельника дешевеют на фоне подорожания акций средних и небольших фирм.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20, начавший день на уровне закрытия пятницы, к 9.54 просел на 0,36% до 2,305 тыс. пунктов.

Индекс средних компаний mWIG40 торговался в начале дня с 0,27% плюсом, а sWIG80 поднялся на 0,96%

Индекс всего рынка WIG котировался с 0,67% плюсом.

Как сообщал УНИАН, польские голубые фишки на прошлой неделе, после очередного обвала на предыдущей, на закрытиях не опускались ниже 2,3 тыс. пунктов.