Польские "голубые фишки" с утра подешевели
11:42, 29 августа 2011Фондовый рынок
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Варшава. Бумаги самых ликвидных компаний Варшавской фондовой биржи в начале торгов понедельника дешевеют на фоне подорожания акций средних и небольших фирм.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20, начавший день на уровне закрытия пятницы, к 9.54 просел на 0,36% до 2,305 тыс. пунктов.
Индекс средних компаний mWIG40 торговался в начале дня с 0,27% плюсом, а sWIG80 поднялся на 0,96%
Индекс всего рынка WIG котировался с 0,67% плюсом.
Как сообщал УНИАН, польские голубые фишки на прошлой неделе, после очередного обвала на предыдущей, на закрытиях не опускались ниже 2,3 тыс. пунктов.
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