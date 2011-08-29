Европейские рынки акций сегодня открылись ростом котировок

Европейские рынки акций открылись ростом котировок в понедельник вслед за ралли на фондовом рынке США в пятницу благодаря надежде на дополнительную поддержку Федрезерва после выступления Бена БЕРНАНКЕ, сообщает Reuters.

К 10:02 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,74% до 925,86 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,02% до 5129,92 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,74% до 5633,58 пункта, французский CAC 40 повысился на 1,66% до 3139,03 пункта.

В пятницу акции США сначала упали, поскольку глава Федеральной резервной системы Б. БЕРНАНКЕ не стал подробно рассказывать о планах возрождения экономики, а затем рынок начал расти, так как инвесторы решили, что ФРС оставила дверь открытой для принятия решения на заседании в сентябре.