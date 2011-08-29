ГКЦБФР отмечает прогресс в подаче участниками фондового рынка электронной отчетности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) отмечает прогресс в подаче участниками фондового рынка своих данных и информации в комиссию в виде электронных документов с наложением электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Так, по итогам второго квартала этого года в ГКЦБФР в электронной форме поступило 25 квартальных отчетов, 99 нерегулярных и 89 ежедневных отчетов. Для сравнения, по итогам первого квартала этого года было получено 5 квартальных отчетов от отечественных фондовиков. В частности, как отметили в пресс-службе, комиссией уже получена отчетность не только ряда инвестиционных компаний, но и от обоих депозитариев - Национального депозитария Украины и Всеукраинского депозитария ценных бумаг.

По словам председателя ГКЦБФР Дмитрия ТЕВЕЛЕВА, такая активность участников рынка объясняется тем, что данное внедрение комиссии - "своевременная и востребованная новация, которая улучшает условия подачи информации и изменяет качество регулирования".