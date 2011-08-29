Индекс Украинской биржи на прошлой неделе потерял 1,8% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой недели потерял 1,8%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, акции отечественных компаний на украинских фондовых рынках в пятницу, 26 августа, продемонстрировали снижение котировок. Индекс Украинской биржи упал на 2,6%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 6,9 млн. долларов.

По информации аналитиков, инвесторы на Украинской бирже в пятницу распродавали акции «Азовстали» (-4,6%), телекоммуникационной компании «Укртелеком» (-4,6%) и нефтедобывающей компании «Укрнафта» (-4,3%). С 22 июля котировки «Укрнафты» упали на 34,3%.

Аналитики отмечают, что только акции Енакиевского металлургического завода на Украинской бирже в пятницу продемонстрировали рост на 1,4%.