Эксперт: бездействие политиков приближает европейскую банковскую систему к катастрофе

Бездействие политиков приближает европейскую банковскую систему к катастрофе буквально с каждым днем.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «корпоративные события в банковском секторе Греции говорят о том, что время для еврочиновников утекает так же быстро, как и раньше. Таким образом, рост рынков акций благодаря действию психологических факторов может быть остановлен любым негативным новостным заголовком».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка акций в понедельник, 29 августа, сложился позитивный.

Сегодня с утра мировые рынки акций продолжили рост, а фьючерсы на индекс S&P 500 приблизились к сопротивлению на уровне 1200 пунктов. В то же время, индекс американского доллара готовится к обновлению минимального значения лета, что на фоне роста стоимости новозеландского и австралийского доллара, а также нейтральной динамики японской йены подтверждает преобладание покупателей рисковых активов.

Основной внутренний индекс китайских акций Shanghai Composite в понедельник утром снижался в пределах до 1,5% из-за запланированных мер по снижению уровня ликвидности в банковской системе.