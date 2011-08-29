Причиной падения украинского рынка акций в пятницу послужили данные по ВВП США - эксперты

Причиной падения украинского рынка акций в пятницу, 26 августа, послужил негативный внешний фон, связанный с публикацией данных по ВВП США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в пятницу стало известно, что рост ВВП США во втором квартале 2011 года составил 1,0%, тогда как ожидалось, что рост составит 1,1%. Эти данные увели американские фондовые индексы вниз на открытии.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые индексы завершили торги 26 августа со снижением. Согласно результатам дня, индекс Украинской биржи упал на 2,57% до 1605,19 пункта, а индекс ПФТС – на 3,8%, до 629,72 пункта.

По словам аналитиков, на протяжении всей пятничной сессии торги на Украинской бирже проходили в минусе. Среди предприятий индексной корзины лидерами снижения стали акции «Азовстали» (-4,58%) и «Укртелекома» (-4,57%). Лучше рынка выглядели бумаги Енакиевского метзавода (+1,42%).