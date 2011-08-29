Выступление Бернанке не дало инвесторам каких-либо сигналов к действиям - эксперты

Долгожданное выступление главы Федеральной резервной систем (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ не дало инвесторам каких-либо определенных сигналов к действиям.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, «многие инвесторы ожидали, что никаких мер по стимулированию экономики принято не будет».

Как отмечают аналитики, по словам Б.БЕРНАНКЕ, рост экономики США в долгосрочной перспективе находится в безопасности. Глава ФРС также отложил обсуждение возможных мер по стимулированию американской экономики до заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоится 20-21 сентября.

Аналитики отметили среди корпоративных новостей пятницы, 26 августа, информацию о Tiffany & Cо, финансовый отчет которого оказался лучше прогнозов, что оказало значительную поддержку акциям компании.

По информации аналитиков, в понедельник, 29 августа, публикуются данные по личным доходам и расходам американцев, а также – по рынку жилья. В Европе выходят данные о розничных продажах в Германии и Испании, а также индекс потребительского доверия в Италии.