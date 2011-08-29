Эксперт: украинский рынок акций продолжил обновлять минимумы года

На фоне сравнительного спокойствия на мировых площадках украинский рынок акций продолжил обновлять минимумы года в период с 12 по 26 августа.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, считает он, «основной причиной снижения индекса Украинской биржи за указанный период стало не ухудшение локальных настроений, а, скорее, негативные корпоративные истории».

По словам аналитика, с одной стороны, давление на индекс Украинской биржи оказало снижение акций Стахановского вагоностроительного завода на 32%. С другой стороны, наиболее сильный вклад в падение индекса Украинской биржи привнесло снижение акций «Укрнафты» на 25% за последние две недели.

Как сообщал УНИАН, по итогам торгов в пятницу, 26 августа, индекс ПФТС упал на 3,8% до 629,72 пункта. В свою очередь, индекс Украинской биржи снизился на 2,57% до 1605,19 пункта. В целом же по итогам прошлой недели индекс Украинской биржи потерял 1,8%.