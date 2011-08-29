Ключевым фактором для динамики рынков акций будут макроэкономические данные - эксперт

Ключевым фактором, который предопределит динамику рынков рисковых активов, будет публикация данных по основным мировым экономикам в начале сентября.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, за последние две недели глобальные рынки акций не обновили минимальных значений. «Наиболее важным событием периода стало выступление главы Федеральной резервной системы США в Джексон Хоуле. Однако, как и предполагалось, речь Бена БЕРНАНКЕ не обрадовала и не разочаровала инвесторов», - отметил аналитик.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, внимание игроков будет в первую очередь сфокусировано на индексах деловой активности PMI для стран с развивающейся экономикой. Ожидания участников фондового рынка относительно роста прибыли глобальных компаний в 2011 году остаются на высоком уровне, основываясь на ожиданиях ускорения роста экономики Китая, Бразилии, России и других стран группы Emerging Markets. «Если экономики данных стран продемонстрируют устойчивость к глобальному ухудшению настроений в августе, инвесторы, скорее всего, сохранят ожидания роста прибыли компаний на высоком уровне», - прогнозирует аналитик.