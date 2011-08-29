Эксперты: украинские акции на Варшавской фондовой бирже в пятницу упали

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в пятницу, 26 августа, падение.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, индекс WIGUKR в пятницу упал на 1,4% после четырех торговых сессий роста. Тем не менее, по итогам прошлой торговой недели индекс вырос на 5,0%. В пятницу акции угледобывающей компании Sadovaya (SGR PW) потеряли 2,7%, достигнув годового минимума после трех торговых сессий падения. Стоимость акций производителя молочных продуктов Milkiland не изменилась, оставшись на рекордно низком уровне.

По информации аналитиков, подобная динамика преобладала в пятницу и на Лондонской фондовой бирже. Цена акций агрокомпании MHP осталась неизменной. Торги бумагами нефтегазовой компании JKX Oil & Gas закрылись ростом котировок на 1,8%.