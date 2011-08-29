Руководителем аппарата ГКЦБФР назначен Бирюк вместо Сахнацкой

Руководителем аппарата Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) назначен Сергей БИРЮК вместо Оксаны САХНАЦКОЙ.

Как сообщается на сайте комиссии, соответствующий приказ был подписан 26 августа т.г.

По данным регулятора, О.САХНАЦКАЯ, которая до этого возглавляла центральный аппарат комиссии, с 26 августа находится в декретном отпуске.

С.БИРЮК с 1997 по 2011 год занимал должность члена ГКЦБФР, он специализируется на обобщении практики применения законодательства Украины по вопросам выпуска и оборота ценных бумаг в Украине и разработке предложений по его усовершенствованию, осуществлении государственного регулирования в сфере совместного инвестирования и адаптации национального рынка к международным стандартам. В 2006 году удостоен звания «Заслуженный экономист Украины».